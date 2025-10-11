  • Спортс
«Я катаю змею, а Ваня – падишах. Необычный для нас образ, мы раскрываемся абсолютно с других сторон». Рыбакова и Махноносов о произвольном танце

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов рассказали о программах для нового сезона.

Махноносов: На ритм-танец мы взяли хиты Бон Джови из 90-х годов.

Рыбакова: Да, роковая тема, это очень для нас необычно. Всегда хотели попробовать, очень благодарны тренерам, что они сделали такой выбор.

Махноносов: Что утвердили наш выбор и что все согласились.

— То есть это вы предложили такую идею?

Махноносов: Да, мы предлагали — хотели какую-то роковую часть. Не сильно нас тянуло в сторону диско, хотя 90-е в основном ассоциировались с этим жанром, но ведь рок тоже никто не отменял в 90-е.

Рыбакова: Произвольная у нас — это Восток. Я катаю змею, а Ваня у нас падишах. Тоже очень необычный для нас образ, мы раскрываемся абсолютно с других сторон. Такого мы еще тоже никогда не катали, очень интересный для нас опыт. Большое спасибо тренерам за такой выбор и предложение для нас.

— Как программы ставились?

Махноносов: С трудностями. Посреди нашей подготовки мы столкнулись с травмой. Почти завершили постановку, у нас оставалось буквально несколько растанцовок для того, чтобы оформить произвольный танец примерно в том виде, который вы могли лицезреть на данных соревнованиях, и буквально на следующий день…

Рыбакова: На следующий день случилась травма у Вани.

Махноносов: Обострилась.

Рыбакова: Пришлось очень много пропустить и еще потом восстанавливаться. После этого мы уже доделали нашу произвольную программу.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Екатерина Рыбакова
logoсборная России
Иван Махноносов
танцы на льду
