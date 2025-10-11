Павел Дрозд: «В произвольной программе у нас история взаимоотношений Матильды Кшесинской и Николая II»

Елизавета Шичина и Павел Дрозд рассказали, как готовились к новому сезону.

Накануне фигуристы заняли третье место на чемпионате Москвы в танцах на льду.

Шичина: Сложности при подготовке были, но с поддержкой тренеров и большого количества людей, мне кажется, мы достаточно неплохо за такой срок подготовились. Как дела со здоровьем? Все прекрасно. Восстановление прошло успешно. Все позади. Теперь только работать.

Дрозд: Понятно, что еще будем набирать обороты. Впереди еще этапы Гран-при. Мы рады, что удалось дать такой старт, попробовать свои силы, потому что перерыв был достаточно большой. На какие этапы едем? Пока на этап в Магнитогорске.

Шичина: Какие цели на сезон? Кататься от старта к старту лучше, чем катались.

Дрозд: Мне кажется, у нас очень интересная тема выбрана для обеих постановок. Произвольная программа, думаю, уже понятна – это история взаимоотношений Матильды Кшесинской и Николая II.

Мне кажется, мы совместно с тренерским штабом смогли найти интересную концепцию для ритм-танца, где на каждый элемент – один из хитов девяностых. Нам подходит по характеру, очень энергичная, мы получаем удовольствие, осталось это все раскрыть».