Коломенская о желании завершить карьеру: «Такое случилось, на то были причины. Я считаю, что стоит оставить этот вопрос»

Анна Коломенская высказалась о решении завершить карьеру.

В феврале Анна Коломенская и Артем Фролов объявили о распаде дуэта. Фролов пробовал кататься с Софьей Тютюниной у Дениса Самохина, но через полтора месяца тренировок снова встал в пару с Коломенской. В апреле они перешли в группу Анжелики Крыловой.

«Такое случилось, на то были причины. Я считаю, что стоит оставить этот вопрос нам лично и не выносить на публику, так случилось.

Я сначала приняла свое решение, Артем потом принял свое решение, мы ни о чем не жалеем», — сказала Коломенская.