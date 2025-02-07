Пападакис и Хаббелл представили совместный номер на шоу Art on Ice
Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл представили совместный номер на шоу.
Ледовое шоу Art on Ice проходит в Швейцарии с 6 по 15 февраля.
Француженка Пападакис – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в танцах на льду, американка Хаббелл – бронзовый призер тех же Игр.
Пападакис об однополых дуэтах в фигурном катании: «Этот шаг не просто важен, а крайне необходим»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал figurexing
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