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«Шоу оказалось аферой». Организаторы ледового шоу в Литве анонсировали участие Чена, Сяо Хим Фа и Пападакис, однако фигуристы не приехали

В Литве 9 января прошло ледовое шоу с участием фигуристов из других стран.

Организаторы ранее анонсировали, что в шоу выступят олимпийский чемпион Нэтан Чен, двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а также канадец Киган Мессинг, кореянка Хэ Ин Ли и другие.

По факту в шоу приняли участие Сизерон (он выступал сольно – без Пападакис), Мэрайя Белл, Маттео Риццо и Александр Селевко, а также дуэт Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс и другие литовские спортсмены.

После этого на Reddit появился пост под названием «Литовское шоу оказалось аферой». Автор поста сообщил, что потратил в общей сложности около 2 тысяч евро на билеты и жилье в Каунасе, и выразил разочарование, так как никто не предупредил заранее о том, что фигуристы не приедут.

По словам автора поста, Пападакис ответила в соцсети, что ничего не знала об этом шоу и не получала приглашение. 

«Мы вместе с подругой приехали из Берлина, чтобы увидеть это шоу. Моей большой мечтой было увидеть вживую катание Пападакис и Сизерона. Другие громкие имена, такие, как Нэтан, Адам или Киган, были приятным бонусом к этому. Мы купили билеты на самолет, забронировали апартаменты, чтобы... остаться ни с чем. Это было так плохо, что я хочу поставить оценку 0. 

Конечно, я не обвиняю фигуристов – я был очень рад увидеть, например, Мэрайю Белл. Но все шоу было просто большим беспорядком с заметной нехваткой подготовки», – написал другой пользователь Reddit в комментариях. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Reddit
Мэрайя Белл
logoГийом Сизерон
logoсборная Эстонии
Александр Селевко
Саулюс Амбрулевичюс
ледовые шоу
logoсборная Франции
Адам Сяо Хим Фа
Эллисон Рид
logoсборная США
logoНэтан Чен
logoсборная Литвы
танцы на льду
logoГабриэла Пападакис
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