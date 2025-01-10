«Шоу оказалось аферой». Организаторы ледового шоу в Литве анонсировали участие Чена, Сяо Хим Фа и Пападакис, однако фигуристы не приехали

В Литве 9 января прошло ледовое шоу с участием фигуристов из других стран.

Организаторы ранее анонсировали, что в шоу выступят олимпийский чемпион Нэтан Чен , двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон , а также канадец Киган Мессинг, кореянка Хэ Ин Ли и другие.

По факту в шоу приняли участие Сизерон (он выступал сольно – без Пападакис), Мэрайя Белл , Маттео Риццо и Александр Селевко, а также дуэт Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс и другие литовские спортсмены.

После этого на Reddit появился пост под названием «Литовское шоу оказалось аферой». Автор поста сообщил, что потратил в общей сложности около 2 тысяч евро на билеты и жилье в Каунасе, и выразил разочарование, так как никто не предупредил заранее о том, что фигуристы не приедут.

По словам автора поста, Пападакис ответила в соцсети, что ничего не знала об этом шоу и не получала приглашение.

«Мы вместе с подругой приехали из Берлина, чтобы увидеть это шоу. Моей большой мечтой было увидеть вживую катание Пападакис и Сизерона. Другие громкие имена, такие, как Нэтан, Адам или Киган, были приятным бонусом к этому. Мы купили билеты на самолет, забронировали апартаменты, чтобы... остаться ни с чем. Это было так плохо, что я хочу поставить оценку 0.

Конечно, я не обвиняю фигуристов – я был очень рад увидеть, например, Мэрайю Белл. Но все шоу было просто большим беспорядком с заметной нехваткой подготовки», – написал другой пользователь Reddit в комментариях.