Пападакис и Хаббелл выступят в дуэте на февральском шоу Art on Ice

Фигуристки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступят в дуэте на ледовом шоу Art on Ice.

Премьера их совместной программы будет проходить с 6 по 15 февраля 2025 года в швейцарских городах – Цюрихе, Фрибуре и Давосе.

Как сообщили организаторы, Пападакис и Хаббелл «откроют новые возможности творческой хореографии и формы выразительности в танцах на льду».

Француженка Пападакис – олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира в танцах на льду вместе с Гийомом Сизероном. Американка Хаббелл – четырехкратный призер ЧМ в дуэте с Захари Донохью.

Пападакис и Хаббелл показали, как готовят программу в дуэте