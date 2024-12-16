Пападакис и Хаббелл выступят в дуэте на февральском шоу Art on Ice
Фигуристки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступят в дуэте на ледовом шоу Art on Ice.
Премьера их совместной программы будет проходить с 6 по 15 февраля 2025 года в швейцарских городах – Цюрихе, Фрибуре и Давосе.
Как сообщили организаторы, Пападакис и Хаббелл «откроют новые возможности творческой хореографии и формы выразительности в танцах на льду».
Француженка Пападакис – олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира в танцах на льду вместе с Гийомом Сизероном. Американка Хаббелл – четырехкратный призер ЧМ в дуэте с Захари Донохью.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Art on Ice
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