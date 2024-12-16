7

Пападакис и Хаббелл выступят в дуэте на февральском шоу Art on Ice

Фигуристки Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл выступят в дуэте на ледовом шоу Art on Ice.

Премьера их совместной программы будет проходить с 6 по 15 февраля 2025 года в швейцарских городах – Цюрихе, Фрибуре и Давосе.

Как сообщили организаторы, Пападакис и Хаббелл «откроют новые возможности творческой хореографии и формы выразительности в танцах на льду».

Француженка Пападакис – олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира в танцах на льду вместе с Гийомом Сизероном. Американка Хаббелл – четырехкратный призер ЧМ в дуэте с Захари Донохью.

Пападакис и Хаббелл показали, как готовят программу в дуэте

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Art on Ice
танцы на льду
logoсборная США
Мэдисон Хаббелл
logoсборная Франции
logoГабриэла Пападакис
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Энберт об однополых дуэтах в фигурном катании: «Я вряд ли буду смотреть, не очень интересно. Но и осуждать я не имею никакого права»
741 мая 2023, 10:05
Пападакис и Хаббелл показали, как готовят программу в дуэте
24530 апреля 2023, 10:14Видео
Железняков о дуэте Пападакис – Хаббелл: «Этот мир сошел с ума, полное сумасшествие. Я за традиционные отношения и традиционный спорт»
3326 апреля 2023, 01:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Гербольдт о Самоделкиной: «Думаю, она рассчитывает на победу на чемпионате четырех континентов. Как минимум на пьедестал»
29сегодня, 05:11
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
178сегодня, 05:00
Татьяна Навка: «Песков – самый большой критик моих шоу. Про «Лебединое озеро» он говорил: не понимаю вообще, как это можно делать, такая скукотища»
45вчера, 17:34
Навка о дочери: «Она талантливее меня. Тренеры про нее говорят: Надя, не знаю, будешь ли ты чемпионкой, но что будешь тренером чемпионов – 100%»
19вчера, 17:09
Навка о тренерских методах: «Уверена, что Тутберидзе к каждой девочке искала свой подход. Это эмоциональный обмен: на одного ты можешь так крикнуть, потому что по-другому она не понимает»
47вчера, 17:02
Татьяна Навка: «Работа над ледовым шоу – это 24 часа в сутки. Я прихожу домой в 12 часов ночи, муж меня ждет»
12вчера, 16:55
«Авербух выбирает кого хочет и рулит, как шахматами – Карабас-Барабас, абсолютно. Так как я овен, мне стало это неприятно». Навка о том, как начала делать свои шоу
63вчера, 16:51
Софья Самоделкина победила на чемпионате Казахстана с отрывом в 43 балла
107вчера, 14:32
Шоу Этери Тутберидзе пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
32вчера, 13:55
Чок о дизайне костюмов: «Мне очень нравится эта сторона фигурного катания – ты как бы за кадром, но при этом незримо присутствуешь на льду»
2вчера, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
6вчера, 15:53
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
2810 декабря, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
510 декабря, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
510 декабря, 15:01
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
10 декабря, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
17 декабря, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
57 декабря, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Рекомендуем