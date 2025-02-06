«Будем уделять внимание ближайшему окружению юных спортсменов». ФФККР пересмотрела план образовательных антидопинговых мероприятий на 2025 год

ФФККР пересмотрела план образовательных антидопинговых мероприятий на 2025 год.

Об этом сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова.

«В этом году будем уделять отдельное внимание ближайшему окружению юных спортсменов. С точки зрения организации работы по предупреждению нарушений, текущий год будет «годом родительских собраний».

РУСАДА инициативно будет приглашать родителей на семинары и вебинары, чтобы сделать акцент на их роли в формировании ценностей спорта у юных спортсменов. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР ) приняла наше предложение и уже пересмотрела план образовательных антидопинговых мероприятий на 2025 год.

В настоящий момент план предусматривает комплексный подход федерации к профилактической работе со всеми целевыми аудиториями.

Мы обязательно обсудим роль родителей в предотвращении нарушений среди юных спортсменов на всероссийском форуме в Тамбове в апреле этого года. Он будет посвящен реализации антидопинговых мер в детско-юношеском спорте», – сказала Логинова.