Вероника Логинова: «РУСАДА ценит позицию Валиевой, которая демонстрирует уважение к антидопинговым правилам»

Валиева неоднократно консультировалась с РУСАДА по вопросу антидопинговых правил.

Об этом заявила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за допинг – в ее пробе был обнаружен триметазидин. Срок отстранения закончится 25 декабря 2025 года.

«Мы ценим позицию спортсменки, которая демонстрирует уважение к антидопинговым правилам. Стараемся максимально быстро и четко формулировать ответы на ее вопросы.

Запросы с ее стороны мы действительно получали неоднократно. В большинстве случаев сообщаем о том, что спортсменка может участвовать в тех мероприятиях, о которых говорится в письме», – сказала Логинова.