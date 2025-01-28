Глава РУСАДА о возвращении Валиевой к официальным тренировкам: «В данный момент прорабатываем этот вопрос»
В РУСАДА прорабатывают вопрос возвращения Камилы Валиевой к тренировкам.
Срок дисквалификации фигуристки истекает 25 декабря 2025 года.
«Международными стандартами и Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрено, что спортсмен, находящийся в дисквалификации, может приступить к тренировкам чуть раньше даты окончания срока дисквалификации.
В данный момент мы прорабатываем этот вопрос. В том числе по ряду других спортсменов, которые пришли к нам с данным вопросом, мы консультируемся и с международными федерациями. Соответственно, в данный момент мы в процессе.
Спортсменов, которые выходят из дисквалификации, могут включать в пулы, и они могут быть дополнительно протестированы», – сказала глава РУСАДА Вероника Логинова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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