Глава РУСАДА: «Для нас дело Валиевой закрыто. Если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию»
Вероника Логинова заявила, что для РУСАДА дело Камилы Валиевой закрыто.
Ранее сообщалось, что фигуристка подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.
«Что касается участия РУСАДА в процессах в ДАК и CAS, связанных с данным делом, то для нас это дело закрыто. В случае, если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию», – сказала гендиректор РУСАДА.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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