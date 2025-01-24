Глава РУСАДА: «Для нас дело Валиевой закрыто. Если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию»

Вероника Логинова заявила, что для РУСАДА дело Камилы Валиевой закрыто.

Ранее сообщалось, что фигуристка подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

«Что касается участия РУСАДА в процессах в ДАК и CAS , связанных с данным делом, то для нас это дело закрыто. В случае, если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию», – сказала гендиректор РУСАДА .