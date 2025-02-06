36

Светлана Журова: «Валиевой нужно вернуть медали. Иначе останется напоминание о допинговом скандале»

Журова считает, что Валиева должна вернуть медали после дисквалификации.

Фигуристка Камила Валиева была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебра финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

«В этом случае я соглашусь с тем, что Валиевой нужно вернуть медали тех соревнований, результаты которых у нее аннулировали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь.

Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Да, Валиева заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом. Нужно вернуть эту медаль, иначе останется напоминание о допинговом скандале. Я бы не хотела, чтобы у меня была награда с такой подоплекой.

Любовь и поддержка болельщиков, которые были направлены на Камилу, стоят больше, чем эти медали, которые нужно вернуть из-за дисквалификации.

Если Валиева вернет медали, она же тем самым не признает правоту WADA и CAS. Главное, что Камила, ее болельщики и мы все знаем, что она невиновна. Ну и пусть забирают медали Валиевой, если они так нужны кому-то. Я бы не держалась за вещи в данном случае», – олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
женское катание
дисквалификации
logoсборная России
logoСветлана Журова
logoдопинг
logoКамила Валиева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «С Валиевой обошлись несправедливо. А раз несправедливо, то дело не закончено, и отдавать медали Камила не должна»
82вчера, 10:45
Светлана Журова: «Валиеву наказали, будто она принимала стероиды на глазах у всех. Другим почему-то все сходит с рук»
2529 ноября 2024, 08:12
Журова о борьбе с допингом: «Опыт Валиевой может предостеречь многих. Необходимо делиться, где можно ошибиться, где нужно быть внимательным»
4719 ноября 2024, 18:58
Рекомендуем
Главные новости
«Последняя нервная клетка тренера». Тутберидзе пошутила в сторис о выступлении Эгадзе на чемпионате Европы
13вчера, 20:29Видео
Первенство России среди юниоров. Щербинина и Петров, Чернышова и Вильчик, Ковязина и Мохов, Шешелева и Карнаухов покажут короткие программы
1вчера, 20:10
Первенство России среди юниоров. Костылева, Базылюк, Двоеглазова, Дзепка, Андреева, Петрова, Принева покажут произвольные программы
15вчера, 20:02
Первенство России среди юниоров. Лазарев, Федотов, Карартынян, Воронов, Колесников, Лукин выступят с произвольными программами
3вчера, 19:45
Тарасова о ситуации с компенсацией Валиевой: «Откуда Камила возьмет 8 тысяч франков? Не знаю, за что она будет платить»
41вчера, 19:30
Агата Петрова: «Оценила бы свой прокат на 85 процентов, 100 в любом случае сложно сделать. К соревнованиям готова, главное – побеждать страх»
3вчера, 19:25
Елизавета Малеина: «Первенство России – важный старт, мы готовились к нему с начала сезона»
вчера, 19:20
Зоя Пестова: «Приятно, что оценки выросли, но главное – показать работу, которую мы проделали. Не гонимся за местами»
вчера, 19:14
Артющенко о ритм-танце: «Не все получилось, но нормальный, рабочий прокат. Бывали и лучше, недочеты есть»
вчера, 19:05
⚡ Первенство России среди юниоров. Костылева выиграла короткую программу, Базылюк – 2-я, Двоеглазова – 3-я, Дзепка – 4-я, Принева – 7-я
1335вчера, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
Горшенина и Макаров о ритм-танце: «Сегодня были уверены, готовы. Долго ждали, уже вечер, непривычно кататься в такое время»
вчера, 20:42
Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
4вчера, 16:32
Софья Шевченко: «Все девочки в Новогорске постоянно худели, в столовой была напряженная атмосфера, и я старалась туда вообще не заходить»
2вчера, 13:22
Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»
545 февраля, 09:26Видео
Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
74 февраля, 10:12
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
3 февраля, 09:47
Алина Загитова стала амбассадором бренда спортивной одежды
232 февраля, 14:19Фото
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
41 февраля, 17:25
«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы
11 февраля, 16:20
Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»
11 февраля, 15:33
Рекомендуем