Светлана Журова: «Валиевой нужно вернуть медали. Иначе останется напоминание о допинговом скандале»

Журова считает, что Валиева должна вернуть медали после дисквалификации.

Фигуристка Камила Валиева была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебра финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

«В этом случае я соглашусь с тем, что Валиевой нужно вернуть медали тех соревнований, результаты которых у нее аннулировали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь.

Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Да, Валиева заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом. Нужно вернуть эту медаль, иначе останется напоминание о допинговом скандале. Я бы не хотела, чтобы у меня была награда с такой подоплекой.

Любовь и поддержка болельщиков, которые были направлены на Камилу, стоят больше, чем эти медали, которые нужно вернуть из-за дисквалификации.

Если Валиева вернет медали, она же тем самым не признает правоту WADA и CAS. Главное, что Камила, ее болельщики и мы все знаем, что она невиновна. Ну и пусть забирают медали Валиевой, если они так нужны кому-то. Я бы не держалась за вещи в данном случае», – олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?