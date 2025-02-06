Светлана Журова: «Валиевой нужно вернуть медали. Иначе останется напоминание о допинговом скандале»
Фигуристка Камила Валиева была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебра финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.
«В этом случае я соглашусь с тем, что Валиевой нужно вернуть медали тех соревнований, результаты которых у нее аннулировали. В тот момент у нее были микродозы запрещенного вещества, с этим уже не поспоришь.
Мне лично такая медаль не нужна была бы дома, я не люблю скандалы. Да, Валиева заслужила это золото чемпионата Европы. Но эта награда связана со скандалом. Нужно вернуть эту медаль, иначе останется напоминание о допинговом скандале. Я бы не хотела, чтобы у меня была награда с такой подоплекой.
Любовь и поддержка болельщиков, которые были направлены на Камилу, стоят больше, чем эти медали, которые нужно вернуть из-за дисквалификации.
Если Валиева вернет медали, она же тем самым не признает правоту WADA и CAS. Главное, что Камила, ее болельщики и мы все знаем, что она невиновна. Ну и пусть забирают медали Валиевой, если они так нужны кому-то. Я бы не держалась за вещи в данном случае», – олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий