Дмитрий Васильев: «С Валиевой обошлись несправедливо. А раз несправедливо, то дело не закончено, и отдавать медали Камила не должна»

Васильев считает, что Валиевой не нужно спешить возвращать медали.

После дисквалификации за допинг Камила Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

«Стоит ли Валиевой возвращать медали, этический вопрос. С одной стороны, вроде как необходимо соблюдать процедуру.

Но вспомните, что сделали с бедной девочкой. У Валиевой своя правда, с ней обошлись несправедливо. А раз несправедливо, то дело не закончено, и отдавать медали Камила не должна. Спешить точно не нужно.

То, что инкриминировали Валиевой, это же просто смех. Это никакой не допинг, вещество было в минимальном количестве, и Камила была еще ребенком на тот момент. WADA просто расправилось с бедной девочкой.

WADA на примере Валиевой хотело показать место России. Но Россия знает свое место, и это место совсем не там, где предполагает руководство WADA», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?