Светлана Журова: «Валиеву наказали, будто она принимала стероиды на глазах у всех. Другим почему-то все сходит с рук»

Светлана Журова сравнила допинговые дела Швентек и Валиевой.

В августе вторая ракетка мира из Польши Ига Швентек сдала положительный тест на триметазидин. Ее отстранили на 1 месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности» со стороны спортсменки.

Ранее из-за этого же вещества в допинг-пробе дисквалифицировали российскую фигуристку Камилу Валиеву – на 4 года.

«Не только польская спортсменка Швентек, но и другие атлеты получали минимальные сроки за аналогичные нарушения. Им никогда не давали четыре года, всегда это были очень короткие сроки.

Поэтому в случае с Камилой все было сделано специально. Она могла бы вернуться через полгода или несколько месяцев, чтобы выступать, как и другие спортсмены после минимальной дозы.

Но Камилу наказали, как будто она принимала анаболические стероиды в юном возрасте, причем еще публично сделала это на глазах у всех. Как будто взяла и проглотила их перед всеми – вот так это выглядело.

Другим почему-то все сходит с рук. Я радуюсь, когда спортсмены могут объяснить, откуда допинг взялся в организме. Случайность, подмешали – много разных вариантов. WADA всегда было на стороне спортсменов, но не в нашем случае», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.