Тарасова о медалях, которые должна вернуть Валиева: «Почему мы должны в это вмешиваться? Это ее дело, дело федерации»
Тарасова высказалась о медалях, которые должна вернуть Валиева.
После дисквалификации за допинг фигуристка Камила Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебра финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.
«Камила меня не спрашивала. Почему мы должны в это вмешиваться? Это ее дело, дело федерации. У Камилы есть тренер, она его не меняла», — сказал заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
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