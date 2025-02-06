Тарасова о медалях, которые должна вернуть Валиева: «Почему мы должны в это вмешиваться? Это ее дело, дело федерации»

Тарасова высказалась о медалях, которые должна вернуть Валиева.

После дисквалификации за допинг фигуристка Камила Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебра финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

«Камила меня не спрашивала. Почему мы должны в это вмешиваться? Это ее дело, дело федерации. У Камилы есть тренер, она его не меняла», — сказал заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Валиева должна вернуть 9 медалей и 13 миллионов. Кто в плюсе?