Федеральный суд Швейцарии о том, возместила ли Валиева судебные издержки: «Не предоставляем информацию о незавершенных судебных разбирательствах»

В Федеральном суде Швейцарии назвали дело Валиевой незавершенным.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации за допинг.

В вердикте швейцарского суда указано, что Валиева должна выплатить компенсацию в размере 8 тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«Федеральный верховный суд Швейцарии не предоставляет информацию о незавершенных судебных разбирательствах», – заявили в пресс-службе суда в ответ на вопрос, выплатила ли сторона Валиевой судебные издержки.

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