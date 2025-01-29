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РУСАДА в 2024 году не проверяло Валиеву на допинг

Российское антидопинговое агентство в 2024 году не проверяло Валиеву на допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА. 

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок ее дисквалификации завершится 24 декабря 2025 года. 

Сейчас она находится под особым контролем Международного союза конькобежцев (ISU) и включена в регистрируемый пул тестирования ISU в сезоне-2024/25.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова ранее заявила, что регулярная проверка россиян, входящих в международные пулы тестирования, не является приоритетной задачей РУСАДА.

В 2023 году Российское антидопинговое агентство проверило Валиеву два раза, в 2022-м – три.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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