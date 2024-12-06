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Трусова на Кубке Первого канала среди юниоров будет поддерживать команду Костылевой и Андреевой, Щербакова – команду Базылюк и Двоеглазовой

На Кубке Первого канала среди юниоров состоялась жеребьевка команд.

Поддерживать оранжевую команду будет Александра Трусова, малиновую – Анна Щербакова

Составы команд были определены по рейтингу серии Гран-при России среди юниоров. 

Команда Трусовой (капитан – Даниль Галимов)

Никита Сарновский

Александр Семков

Николай Колесников

Елена Костылева

Елизавета Андреева

Алена Принева

Полина Шешелева – Егор Карнаухов

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Арина Горшенина – Илья Макаров

Мария Фефелова – Артем Валов

Команда Щербаковой (капитан – Матвей Самохин)

Лев Лазарев

Эдуард Карартынян

Вадим Воронов

Алиса Двоеглазова

Лидия Плескачева

Маргарита Базылюк

Таисия ЩербининаАртем Петров

Анастасия ЧернышоваВладислав Вильчик

София Диана Касинс – Александр Брегей

Елизавета Малеина – Матвей Самохин

Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Щербакова против Трусовой – теперь в командах. Чего ждать на юниорском Кубке Первого канала?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoНиколай Колесников
Елена Костылева
Елизавета Андреева
Полина Шешелева
Лев Лазарев
Эдуард Карартынян
logoАлиса Двоеглазова
Маргарита Базылюк
Лидия Плескачева
Таисия Щербинина
Артем Петров
София Диана Касинс
Анастасия Чернышова
Владислав Вильчик
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logoсборная России
мужское катание
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
танцы на льду
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