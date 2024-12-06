Трусова на Кубке Первого канала среди юниоров будет поддерживать команду Костылевой и Андреевой, Щербакова – команду Базылюк и Двоеглазовой
На Кубке Первого канала среди юниоров состоялась жеребьевка команд.
Поддерживать оранжевую команду будет Александра Трусова, малиновую – Анна Щербакова.
Составы команд были определены по рейтингу серии Гран-при России среди юниоров.
Команда Трусовой (капитан – Даниль Галимов)
Никита Сарновский
Александр Семков
Алена Принева
Полина Шешелева – Егор Карнаухов
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Арина Горшенина – Илья Макаров
Мария Фефелова – Артем Валов
Команда Щербаковой (капитан – Матвей Самохин)
Вадим Воронов
Таисия Щербинина – Артем Петров
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
София Диана Касинс – Александр Брегей
Елизавета Малеина – Матвей Самохин
Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Щербакова против Трусовой – теперь в командах. Чего ждать на юниорском Кубке Первого канала?
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
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