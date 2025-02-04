Елена Вайцеховская: «Призеры чемпионата Европы во главе с Бричги едва ли сумели бы конкурировать с первой тройкой чемпионата Санкт-Петербурга»

Елена Вайцеховская высказалась о победе фигуриста Бричги на чемпионате Европы.

«Сложно не замечать очевидного: призеры европейского чемпионата во главе с победителем Лукасом Бричги едва ли сумели бы конкурировать с первой мужской тройкой чемпионата Санкт-Петербурга (Петр Гуменник , Матвей Ветлугин и Николай Угожаев – Спортс’‘), в котором, что примечательно, не участвовал ни один из медалистов декабрьского национального первенства.

Дело здесь не в баллах – сравнивать в этом смысле внутренние региональные соревнования с международными некорректно. Но есть один из показателей, который всегда остается достаточно объективным: базовая сложность программ. Так вот Бричги не вошел со своей в России даже в первую десятку.

Он добрался до золотой медали благодаря произвольному прокату с единственной незначительной помаркой в заключительном тройном флипе, но мир фигурного катания, как мне кажется, даже в отсутствие россиян успел порядком отвыкнуть от мужских произвольных, начинающихся с двух четверных тулупов и тройного акселя. Подобный набор прыжков по нынешним временам не в состоянии украсить даже самую гениальную постановку.

Когда чемпионом Европы становится фигурист, прыгнувший с восьмого места после короткой программы в чемпионы, это говорит не столько о том, что он катался выдающимся образом, сколько о чрезвычайной неустойчивости вида в целом.

Мероприятие могла бы отчасти спасти победа двукратного обладателя высшего европейского титула Адама Сяо Хим Фа, но француз слишком долго выкарабкивался в этом сезоне из травм и подошел к континентальному форуму порядком разобранным. Вот Европа и получила весьма сомнительного по набору профессиональных качеств чемпиона – Бричги.

Парадокс, но случайные триумфаторы почти всегда запоминаются куда лучше, чем те, кто крутится в элите годами.

Не всякий болельщик навскидку назовет точное количество европейских побед двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но наверняка вспомнит Томаша Вернера, который сотворил сенсацию в 2008-м. За более чем десятилетний стаж крупных соревнований чех больше не одержал ни одной мало-мальски значимой победы, но строчка в резюме осталась бравурная», – написала Вайцеховская в колонке для RT.

Евро выиграл фигурист с контентом из нулевых. Это сигнал нашим парням – фанатам сложности?