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Даниелян о лучших программах других фигуристов: «Очень нравится «Онегин» что Гуменника, что Алиева, «Сиреневая луна» Ветлугина. Короткая Кондратюка – это разрыв»

Артур Даниелян рассказал, какие программы других фигуристов считает лучшими.

– Какие программы коллег этого сезона тебе понравились?

– На самом деле, многие, я могу перечислять и перечислять. Мне очень нравится «Онегин» что Петра Гуменника, что Димы Алиева. Мне нравится «Сиреневая луна» Матвея (Ветлугина). Конечно, иногда уже устаю от этой песни – на тренировках играет постоянно, когда мы накатываем программы перед турнирами. Она мне иногда даже снится!

Короткая программа Марка Кондратюка – это разрыв. Мне понравилась очень произвольная Лукаса Бричги, я в какой-то транс ушел. Классные программы Ильи Малинина, он очень улучшился в презентации. Произвольная Адама Сяо Хим Фа «Дюна» в его исполнении шикарна, и короткая Миши Шайдорова.

А в парах мне очень нравилась в этом сезоне произвольная Саши Бойковой и Димы Козловского, а также разрывная произвольная Насти Мишиной/Саши Галлямова.

Выделю обе программы Аньки Фроловой, не потому что мы в одной группе, а потому что они реально классные. Произвольная Аделии Петросян – танго, это конфетка такая вышла. Короткая у Алины Горбачевой, произвольная Даши Садковой, короткая Вероники Яметовой. Танго, фламенко, Испания – автоматом в мой топ, без очереди, – сказал серебряный призер чемпионата Европы-2020 Даниелян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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