Тарасова о чемпионате Европы: «Уровень не самый высокий, на чемпионате России повыше будет. Все падали как подорванные, а вот чего-то особенного, чтобы дух захватывало, не припомню»
Соревнования фигуристов проходили в Таллине с 29 января по 1 февраля. Россияне не были допущены к участию.
«Не знаю, почему не было ультра-си. Видимо, не могут на тренировках, поэтому не могут и на соревнованиях. Может, кто-то и учит их, но пока этого совсем не видно. Так что в целом уровень не самый высокий, на чемпионате России он повыше будет.
Что касается победы Бричги, то она заслуженная, он лучше всех откатал свою программу. Его, пожалуй, и могу выделить как понравившегося. Все при этом падали как подорванные, каждый валился. А вот чего-то особенного, чтобы дух захватывало, не припомню», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Швейцарец Лукас Бричги стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании; эстонка Нина Петрыкина – в женском; итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – в танцах на льду; а представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин – в парах.
Евро выиграл фигурист с контентом из нулевых. Это сигнал нашим парням – фанатам сложности?
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