Николай Угожаев: «Результаты чемпионата Европы, мягко говоря, неожиданные. Все получилось очень непредсказуемо»

Фигурист Николай Угожаев назвал неожиданными результаты чемпионата Европы.

Сегодня Угожаев завоевал бронзу на чемпионате Санкт-Петербурга. На прошедшем первенстве Европы в Таллине российские фигуристы не выступали из-за недопуска.

«Начал плохо, потом на четыре прыжка собрался, потом странно упал с «бабочки» – и дальше уже все. Конечно, расстроился, надо готовиться к финалу [Гран-при России] – там все, надеюсь, будет получше.

С каким настроем выходил? Разминка чуть-чуть сбила, но это не оправдание, надо собираться, даже если что-то не идет. Сделал выводы, буду работать.

Радует медаль турнира? За короткую очень рад, за произвольную очень не рад, медаль – хорошо, конечно, но произвольную так плохо нельзя катать.

Будет ли что-то меняться в подготовке к финалу Гран-при? Не знаю, не особо. Думаю, не будем ничего менять, готовиться по плану, как ко всем стартам.

Результаты у мужчин на чемпионате Европы обескуражили? Нет, но результаты, мягко говоря, неожиданные. Все получилось очень непредсказуемо. Интересный турнир. Я не смотрел, видел только результаты – что Лукас (Бричги) хорошо проехал, что Мемола хорошо выступил, потом что Эгадзе – четвертый… Адам (Сяо Хим Фа) остался в тройке, вроде бы у него была травма, но к миру, думаю, подготовится хорошо», – сказал Угожаев.

Евро выиграл фигурист с контентом из нулевых. Это сигнал нашим парням – фанатам сложности?