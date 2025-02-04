Олег Татауров: «Дикиджи серьезно работает над скольжением, вращениями и другими элементами. Прыжки прыжками, но фигурное катание состоит не только из них»
Тренер Олег Татауров рассказал о работе Владислава Дикиджи над компонентами.
– Многие специалисты отмечают, что у Дикиджи остались большие резервы в компонентах. Планируете ли привлечь новых хореографов, чтобы подтянуть оценку за компоненты?
– Мы еще в прошлом сезоне пригласили Наталью Бестемьянову и Игоря Бобрина поставить программу для Владислава. В новом сезоне тоже будем искать постановщиков, которые позволят раскрыть новые грани его таланта.
Сейчас он серьезно работает над скольжением, вращениями и другими элементами. Прыжки прыжками, но фигурное катание состоит не только из них.
Еще два или три года назад, когда все восторгались сложностью программ Ильи Малинина, говорил: когда он освоит все четверные прыжки, начнет серьезно работать над хореографией. Так и произошло, – сказал Татауров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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