Олег Татауров: «Дикиджи серьезно работает над скольжением, вращениями и другими элементами. Прыжки прыжками, но фигурное катание состоит не только из них»

Тренер Олег Татауров рассказал о работе Владислава Дикиджи над компонентами.

– Многие специалисты отмечают, что у Дикиджи остались большие резервы в компонентах. Планируете ли привлечь новых хореографов, чтобы подтянуть оценку за компоненты?

– Мы еще в прошлом сезоне пригласили Наталью Бестемьянову и Игоря Бобрина поставить программу для Владислава . В новом сезоне тоже будем искать постановщиков, которые позволят раскрыть новые грани его таланта.

Сейчас он серьезно работает над скольжением, вращениями и другими элементами. Прыжки прыжками, но фигурное катание состоит не только из них.

Еще два или три года назад, когда все восторгались сложностью программ Ильи Малинина , говорил: когда он освоит все четверные прыжки, начнет серьезно работать над хореографией. Так и произошло, – сказал Татауров .