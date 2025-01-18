Алексей Мишин: «Малинин хорош тем, что прыгает уникально, очень быстро крутится в воздухе. То же самое могу сказать о Дикиджи»

Алексей Мишин назвал уникальной технику прыжков Малинина и Дикиджи.

– Чем, на ваш взгляд, наиболее хорош Илья Малинин?

– Прежде всего тем, что он прыгает уникально. Очень быстро крутится в воздухе. То же самое могу сказать о Владиславе Дикиджи .

Он хорошо научен технике, но в основе, конечно же, лежат врожденные качества. Мямлю ты никогда не заставишь быстро крутиться, – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Что придумали на фигурном чемпионате по прыжкам? Интрига вокруг Дикиджи и особая роль Трусовой