Алексей Мишин: «Малинин хорош тем, что прыгает уникально, очень быстро крутится в воздухе. То же самое могу сказать о Дикиджи»
Алексей Мишин назвал уникальной технику прыжков Малинина и Дикиджи.
– Чем, на ваш взгляд, наиболее хорош Илья Малинин?
– Прежде всего тем, что он прыгает уникально. Очень быстро крутится в воздухе. То же самое могу сказать о Владиславе Дикиджи.
Он хорошо научен технике, но в основе, конечно же, лежат врожденные качества. Мямлю ты никогда не заставишь быстро крутиться, – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
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