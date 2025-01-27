Татьяна Тарасова: «Дикиджи может составить конкуренцию Малинину. Но не думаю, что успеет»
Тарасова считает, что Дикиджи мог бы составить конкуренцию Малинину на турнирах.
Илья Малинин победил на чемпионате США с результатом 333,31 балла. В произвольной программе он пошел на семь четверных прыжков, из которых приземлил шесть, в том числе четверной аксель.
– Фантастический прокат и успех Малинина на чемпионате США. Думаю, что ему может составить конкуренцию Влад Дикиджи. Но не думаю, что он успеет. Не сможет, не успеет.
– Малинин станет чемпионом мира в этом году?
– Что тут думать. Понятно, что станет, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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