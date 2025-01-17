Юрий Бородавко: «Приложим все усилия, чтобы подготовиться к Олимпийским играм как можно лучше и быть во всеоружии»
Юрий Бородавко назвал главной целью сборной России по лыжам Олимпиаду-2026.
«Конечно, надежда выступить на Олимпийских играх есть, но многое будет зависеть от руководителей нашего российского спорта, от того, насколько эффективно они сработают на международном уровне.
Мы приложим все усилия, чтобы подготовиться к Олимпийским играм как можно лучше и быть во всеоружии. Другое дело, какие условия выставит МОК, мы пока не знаем. Но пока мы находимся в олимпийском цикле и готовимся к 2026 году. У нас всегда были одни цели и задачи, и наша главная цель – Олимпийские игры», – сказал тренер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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