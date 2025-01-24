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Ардашев о возможном допуске российских лыжников на Олимпиаду: «Не думаю об этом. Результат покажет, кто более достоин»

Сергей Ардашев высказался о возможном допуске российских лыжников на Олимпиаду.

– Сейчас ходят рассуждения о том, кого послать на Олимпиаду, если будет только одно место. Часто выбирают между Коростелевым и Большуновым. Тебя не обижает, что текущего лидера Кубка России если и упоминают, то как-то вскользь?

– Нет. Мне это неинтересно. Не думаю об этом. Да, читал новости. Пусть говорят. Это же просто слова, просто мнение. На самом деле нужно показывать себя на деле. Результат покажет, кто более достоин. Тут просто сказали, да и все.

– Это одно место останется в том случае, если мы не выступим на ближайшем чемпионате мира. При участии же наших спортсменов в турнире заявка будет больше. Веришь ли ты, что в следующем месяце окажешься в Тронхейме?

– Нет.

– Вообще никак?

– Вообще.

– Президент FIS сказал, что не против участия россиян в международных соревнованиях. Как ты отреагировал на его заявление?

– Он это сказал как потенциальный кандидат в президенты МОК, а не как президент FIS. Поэтому, на мой взгляд, история нашего допуска не изменилась.

– У тебя не так много было международных стартов. Чувствуешь ли себя к ним готовым, если завтра скажут бежать?

– В прошлом и в этом сезоне я готов намного лучше, чем года три назад. Сейчас бы смог что-то показать. Поэтому скажу, что готов, – сказал Ардашев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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