Губерниев об Олимпиаде-2026: «Подвижки могут быть, но, судя по всему, у нас будет минимальный состав на Игры – без лыж, биатлона и хоккея»

Дмитрий Губерниев считает, что у России будет минимальный состав на Олимпиаде.

Соревнования по зимним видам спорта пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале 2026 года.

«Думаю, в ближайшее время ситуация с нашими спортсменами не изменится, особенно это касается зимних видов спорта. Какие-то подвижки могут быть, но, судя по всему, ничего не произойдет, и у нас будет минимальный состав на Олимпийские игры – без лыж, биатлона и хоккея.

Положительная динамика есть только у ISU (Международного союза конькобежцев) и ски-альпинистов. В других дисциплинах никакого результата нет, они находятся в исходной точке. За всем остальным нужно обращаться в Кремль, Белый дом и МОК (Международный олимпийский комитет)», – сказал спортивный комментатор Губерниев .