Гуменник о чемпионате Европы: «Возможность занимать там хорошие места была бы, если бы участвовали»
Сегодня Гуменник выиграл чемпионат Санкт-Петербурга (295,64 балла). На прошедшем чемпионате Европы в Таллине россияне не выступали из-за недопуска.
– Какие ощущения после проката?
– Эмоциональный подъем после хороших прыжков. Наслаждение от катания.
– Был ли какой‑то план на этот турнир?
– Да, была схема под названием «Гамбит четверного лутца». Я пожертвовал и все остальное сделал. Как вы видели, на разминке я три из трех сделал легко, так что это было неслучайное падение.
– Какие планы на подготовку к финалу Гран‑при?
– Тренироваться побольше, катать программу, делать стабильные четверные.
– Смотрел чемпионат Европы? Как результат одиночников?
– Было немного обидно, что нет возможности выступать там, хотелось бы. Возможность была бы занимать там хорошие места, если бы участвовали. Основная эмоция такая.
– Есть знакомые среди участников чемпионата Европы?
– Да, много знакомых, с которым я выступал – Адам, Лукаш, Ника Экадзе. Наверное, больше всего болел за Нику, потому что я виделся с ним вне соревнований, не так давно, когда ездил к Этери Тутберидзе.
– Чему учились во время визита к группе Тутберидзе?
– Программы ставили, отрабатывали, – сказал Гуменник.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий