Гуменник о чемпионате Европы: «Возможность занимать там хорошие места была бы, если бы участвовали»

Петр Гуменник считает, что российские фигуристы могли быть высоко на ЧЕ-2025.

Сегодня Гуменник выиграл чемпионат Санкт-Петербурга (295,64 балла). На прошедшем чемпионате Европы в Таллине россияне не выступали из-за недопуска.

– Какие ощущения после проката?

– Эмоциональный подъем после хороших прыжков. Наслаждение от катания.

– Был ли какой‑то план на этот турнир?

– Да, была схема под названием «Гамбит четверного лутца». Я пожертвовал и все остальное сделал. Как вы видели, на разминке я три из трех сделал легко, так что это было неслучайное падение.

– Какие планы на подготовку к финалу Гран‑при?

– Тренироваться побольше, катать программу, делать стабильные четверные.

– Смотрел чемпионат Европы? Как результат одиночников?

– Было немного обидно, что нет возможности выступать там, хотелось бы. Возможность была бы занимать там хорошие места, если бы участвовали. Основная эмоция такая.

– Есть знакомые среди участников чемпионата Европы?

– Да, много знакомых, с которым я выступал – Адам, Лукаш, Ника Экадзе. Наверное, больше всего болел за Нику, потому что я виделся с ним вне соревнований, не так давно, когда ездил к Этери Тутберидзе.

– Чему учились во время визита к группе Тутберидзе?

– Программы ставили, отрабатывали, – сказал Гуменник.