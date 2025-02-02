Чемпионат Санкт-Петербурга. Гуменник победил, Ветлугин – 2-й, Угожаев – 3-й, Даниелян – 4-й
Петр Гуменник выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Чемпионат Санкт-Петербурга
Мужчины
Итоговое положение
1. Петр Гуменник – 295,64
2. Матвей Ветлугин – 293,50
3. Николай Угожаев – 276,07
4. Артур Даниелян – 265,48
5. Федор Зонов – 243,91
6. Илья Строганов – 236,31
7. Михаил Терновский – 233,78
8. Михаил Полянский – 216,86
9. Данил Федосимов – 215,56
10. Семен Соловьев – 213,13
11. Максим Каленчук – 206,88
12. Мирон Тимофеев – 183,92
Произвольная программа
1. Петр Гуменник – 200,18
2. Матвей Ветлугин – 190,23
3. Артур Даниелян – 184,13
4. Николай Угожаев – 169,40
5. Федор Зонов – 163,40
6. Михаил Терновский – 155,24
7. Илья Строганов – 154,48
8. Семен Соловьев – 145,91
9. Михаил Полянский – 145,77
10. Данил Федосимов – 141,50
11. Максим Каленчук – 134,86
12. Мирон Тимофеев – 122,57
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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