Артур Даниелян: «Три четверных – это моя личная победа, сегодня я впервые в жизни прыгнул три в произвольной»

Фигурист Артур Даниелян назвал личной победой три квада в произвольной программе.

Сегодня Даниелян занял четвертое место на чемпионате Санкт-Петербурга (265,48 балла), исполнив три четверных прыжка в произвольной – тулуп, лутц и сальхов.

«Три четверных – это моя личная победа, сегодня я впервые в жизни прыгнул три [четверных] в произвольной программе, этот достойный прокат идет в копилку этого сезона. Я не первый раз хорошо ее катаю и рад, что сегодня тоже выступил без падений. Я хотел откатать так, чтобы в конце мог дарить искренние эмоции.

Смотрел ли я чемпионат Европы? Да, сам участвовал целых пять лет назад (в 2020-м Даниелян стал серебряным призером – Спортс’’), очень быстро прошли эти годы. С теплотой вспоминаю и радуюсь за ребят, кто катается хорошо, за тех, с кем мы раньше выступали, соревновались. И я за всех болею», – цитирует Даниеляна ТАСС.

Фигурист рассчитывает, что в дальнейшем будет катать программу без ошибок.

«Я к этому иду. Нельзя в один момент взять и каждый раз кататься все время чисто, когда до этого катался не чисто. Это четвертый мой прокат в этом сезоне без падений, полноценный произвольный прокат без ошибок, хотя в прошлом сезоне было лишь полтора таких проката», – приводит слова Даниеляна «Матч ТВ».