Ветлугин о непопадании в финал Гран-при из-за изменения правил отбора: «Огромное уважение ко всем людям, которые остались неравнодушными»

Ветлугин высказался о непопадании в финал Гран-при из-за изменения правил отбора.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны – из-за этого Матвей Ветлугин , Артур Даниелян и Андрей Мозалев не попали в список участников.

– Хотелось бы отметить то, с какой смелостью и рвением болельщики защищали нас, пытаясь добиться нашего участия в финале Гран-при. Огромное уважение ко всем людям, которые остались неравнодушными. Спасибо им большое.

Я лично знаком с девушкой (которая устраивала акции ), у меня нет ее контакта, но мы иногда пересекаемся на соревнованиях и шоу. Сердце безучастным не может оставаться, когда ты видишь, что наш зритель готов так за нас всех болеть. На «Русском вызове» «Юбилейный» сразу свистел, когда жюри высказывали негативное мнение. На турнирах иногда кричат «мало» об оценках судей. Наши болельщики самые лучшие, это та мысль с которой я живу неделю.

Если и есть злость и обида, то их в разы перекрывает осознание того, какие классные люди, которые следят за нами.

– Ты готовился целенаправленно к финалу Гран-при?

(Матвей утвердительно кивнул)

– Тебя удивило такое решение (ФФККР)?

– Решение такое, значит, нужно было лучше выступать на чемпионате России.

– Если восстановить хронологию, спортсмены тоже узнали об изменениях внезапно?

– Я так понимаю, что официальных списков все равно не было. Это были наши какие-то предположения и догадки, что мы едем. Исходя из них, казалось, что мы поедем. А на самом деле, значит, я не отобрался по реальным критериям. Наверное, наша вина, что мы рассчитывали на это. Но узнал об этом [изменении регламента] так же, как и все.

– У тебе остается надежда, что вы все-таки попадете на финал Гран-при или вы с этой перспективной простились?

– Возможно ли добавить спортсменов после публикации предварительных списков, если кто-то снимается? Или, если человек снимается, то все – нет замен? После этих стартов я спрошу этот вопрос через тренеров. Если такая опция возможна, то я продолжу подготовку к ФГП и буду готов выступить, если будут снятия.

– У тебя надежды, что состав расширят до 15 участников? Болельщики этого добиваются.

– Мне об этом ничего неизвестно, – сказал Ветлугин.

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