Даниелян о пропуске финала Гран-при из-за изменения регламента: «Расстроило? Очень. Могу ли я что-то с этим сделать? Не могу»

Даниелян расстроен непопаданием в финал Гран-при из-за изменения правил отбора.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР ) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны – из-за этого Артур Даниелян , Матвей Ветлугин и Андрей Мозалев не попали в список участников.

– Расстроило? Очень. Могу ли я что-то с этим сделать? Не могу. Соответственно, я это принимаю и желаю ребятам с удовольствием кайфануть и показать в Красноярске все свои возможности.

– Болельщики все-таки пытаются добиться вашего участия в финале Гран-при.

– Да, я видел. Я благодарен каждому человеку, который проявил инициативность в данном деле. Большая благодарность! Если бы я могу написать каждому лично, я бы сделал это. Но, надеюсь, меня и так услышат. Я вас очень благодарю! – сказал Даниелян.

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