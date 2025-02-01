Болельщица снова проводит одиночный пикет против изменения регламента Гран-при России. Она составила обращение в министерство спорта
Ранее эта же девушка выходила с плакатом к зданию Олимпийского комитета России. Сейчас она находится возле Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.
22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента финала Гран-при России, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.
Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны. По новым правилам, в финал серии не попали Матвей Ветлугин, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.
«Сегодня я стою у Академии фигурного катания, где проходит чемпионат Санкт‑Петербурга. Я вышла с плакатом и пакетом документов.
Все регламенты спортивных соревнований (всероссийских и межрегиональных) составляются не в любой форме. Форма, содержание регламентов, сроки их подачи регулируются документами, которые содержат требования Минспорта.
Мы с авторами первого обращения в ФФККР составили новое обращение уже в министерство спорта с требованием обратить внимание на деятельность федерации при работе с регламентом и отменить поправки, нарушающие требования к регламентам Минспорта. Мы соберем подписи и отправим обращение в министерство спорта», – сказала болельщица Полина.
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