Болельщица снова проводит одиночный пикет против изменения регламента Гран-при России. Она составила обращение в министерство спорта

Болельщица вышла на одиночный пикет против изменения регламента Гран-при России.

Ранее эта же девушка выходила с плакатом к зданию Олимпийского комитета России. Сейчас она находится возле Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента финала Гран-при России, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны. По новым правилам, в финал серии не попали Матвей Ветлугин , Артур Даниелян и Андрей Мозалев .

«Сегодня я стою у Академии фигурного катания, где проходит чемпионат Санкт‑Петербурга. Я вышла с плакатом и пакетом документов.

Все регламенты спортивных соревнований (всероссийских и межрегиональных) составляются не в любой форме. Форма, содержание регламентов, сроки их подачи регулируются документами, которые содержат требования Минспорта.

Мы с авторами первого обращения в ФФККР составили новое обращение уже в министерство спорта с требованием обратить внимание на деятельность федерации при работе с регламентом и отменить поправки, нарушающие требования к регламентам Минспорта. Мы соберем подписи и отправим обращение в министерство спорта», – сказала болельщица Полина.