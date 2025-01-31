Гербольдт о финале Гран-при России: «Из‑за отсутствия некоторых фигуристов мы потеряем часть фанатов, но соревнования не потеряют занимательности»

Гербольдт высказалась о замене некоторых фигуристов в финале Гран-при России.

Из‑за недобора очков, согласно новым правкам в регламенте ФФККР, к турниру не будут допущены Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев и Артур Даниелян.

— Конечно, жаль, что, скажем так, ведущие спортсмены не выступают. Но в любом случае российское фигурное катание сейчас на очень высоком уровне, поэтому за финалом будет интересно наблюдать. Из‑за отсутствия некоторых фигуристов мы потеряем часть фанатов, но сами соревнования не потеряют занимательности.

— Борьба на льду станет более напряженной без явных фаворитов?

— В моем понимании, каждый фигурист соревнуется сам с собой. Это уже дело остальных — определять места и ставить оценки.

— Ветлугин, Мозалев, Даниелян не были допущены к Финалу. Сильно ли это скажется на их дальнейшей карьере?

— Я не могу отвечать за ребят. Все разные. Для кого‑то такой вызов — стимул идти дальше. Для кого‑то — обида, огорчение, апатия. Другие, возможно, сочтут это каким‑то намеком для завершения карьеры. Все зависит от личного восприятия, – сказала Катарина Гербольдт.

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