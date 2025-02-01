Николай Угожаев: «Цель на финал Гран-при – два чистых проката. Сегодняшний личный рекорд радует, завтра надо и в произвольной рекорд ставить»

Фигурист Николай Угожаев рассказал о цели на финал Гран-при России.

Турнир пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске. Сегодня Угожаев выиграл короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга с результатом 106,67 балла.

«Конечно, были подготовка [к турниру] и тренировка перед финалом. Цель на финал Гран-при – два чистых проката. Сегодняшний [личный] рекорд радует, конечно, но завтра надо и в произвольной рекорд ставить. Не буду опять рисковать. Буду ли вставлять что-то из набора, с которым я выиграл чемпионат России по прыжкам? Это нерационально. Хочу, конечно, попробовать со всеми четверными откатать, но вряд ли в этом сезоне – в следующем.

Следил ли за чемпионатом Европы? Честно, я следил, только табло смотрел, не было времени. Но [Владимир] Самойлов наконец-таки собрался. Я помню, когда первый раз его выступление видел, это была произвольная в Сызрани в 2019 году», – сказал Угожаев.