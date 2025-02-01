Петр Гуменник: «Буду работать над тройным акселем. В короткой программе на тренировках последние несколько дней почему-то часто делал ошибки на нем»

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что испытывает проблемы с тройным акселем.

Спортсмен упал с этого прыжка в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга. Он набрал 95,46 балла.

«Все хорошо было, но аксель не получился. Буду работать над ним, возможно, что-то поменяю, потому что именно в короткой программе на тренировках последние несколько дней почему-то часто делал ошибки на нем. До финала Гран-при есть еще время, так что, думаю, успею все отработать. Чемпионат Санкт-Петербурга воспринимаю как подготовку к финалу Гран-при, но как спортсмен не могу не хотеть победить.

С физическим состоянием вообще сейчас все нормально. Вчера смотрел прокат на чемпионате Европы [под «Дюну»], да, она (эстонка Нина Петрыкина – Спортс’‘) была лучше всех, но все-таки само произведение больше мужское. Мне кажется, это интересно и с точки зрения женщины прокатать, и с точки зрения мужской роли. И так, и так она подходит, и можно по-разному немного играть», – сказал Гуменник .