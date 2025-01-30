Дикиджи, Кондратюк, Петросян, Акатьева, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Кагановская и Некрасов выступят в финале Гран-при России

Известен предварительный список участников финала Гран-при России.

Турнир пройдет с 13 по 17 февраля в Красноярске. Списки опубликованы на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Нашей фигурке легче соврать, чем признать ошибку? Вот что не так с извинениями Сихарулидзе