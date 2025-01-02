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Аймо, Сяо Хим Фа, Грассль, Хендрикс, Губанова, Репонд, Пинзарроне, Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Дэвис и Смолкин выступят на чемпионате Европы

ISU опубликовал списки участников чемпионата Европы по фигурному катанию-2025.

Турнир пройдет в Таллине с 26 января по 2 февраля 2025 года.

Мужчины: Семен Данильянц (Армения), Маурицио Цандрон (Австрия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Златков (Болгария), Яри Кесслер (Хорватия), Георгий Рештенко (Чехия), Филип Шерба (Чехия), Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания), Александр Селевко (Эстония), Михаил Селевко (Эстония), Вальтер Виртанен (Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Эдвард Эпплби (Великобритания), Ника Эгадзе (Грузия), Никита Старостин (Германия), Александр Власенко (Венгрия), Лев Винокур (Израиль), Даниэль Грассль (Италия), Маттео Риццо (Италия), Николай Мемола (Италия), Денис Васильев (Латвия), Федор Кулиш (Латвия), Даниэль Корабельник (Литва), Давид Льютон-Брейн (Монако), Владимир Самойлов (Польша), Корнел Витковски (Польша), Давид Седей (Словения), Лукас Бричги (Швейцария), Ноа Боденштайн (Швейцария), Адам Хагара (Словакия), Андреас Нордебак (Швеция), Бурак Демирбога (Турция), Иван Шмуратко (Украина).

Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Стефани Пезендорфер (Австрия), Луна Хендрикс (Бельгия), Джейд Ховин (Бельгия), Нина Пинзарроне (Бельгия), Александра Фейгин (Болгария), Микаэла Врастакова (Чехия), Нина Петрыкина (Эстония), Линнеа Цедер (Финляндия), Янна Юркинен (Финляндия), Лорин Шильд (Франция), Леа Серна (Франция), Кристен Спурс (Великобритания), Анастасия Губанова (Грузия), Кристина Исаев (Германия), Катинка Анна Жембери (Венгрия), Мария Сенюк (Израиль), Элизабет Гервиц (Израиль), Лара Наки Гутманн (Италия), Анна Пеццетта (Италия), Анастасия Конга (Латвия), Йогайле Аглинските (Литва), Ники Ворис (Нидерланды), Миа Риса Гомес (Норвегия), Екатерина Куракова (Польша), Ана София Бешкя (Румыния), Юлия Заутер (Румыния), Юлия Ловренчич (Словения), Антонина Дубинина (Сербия), Кимми Репонд (Швейцария), Ливия Кайзер (Швейцария), Ванеса Шелмекова (Словакия), Йозефин Тальегард (Швеция), Анастасия Гожва (Украина).

Пары: Габриэла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия), София Шаллер – Ливио Майр (Австрия), Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Орели Фаула – Тео Белль (Франция), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия), Ирма Кальдара – Рикардо Мальо (Италия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша), Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария), Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция), София Голиченко – Артем Даренский (Украина).

Танцы на льду: Кристина Добросердова – Алессандро Пеллегрини (Армения), Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан), Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия), Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия), Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия), Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Ханна Якуш – Алессио Галли (Нидерланды), София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша), Эмилия Моника Зиборовска – Шайло Дуглас Джадд (Румыния), Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария), Мария София Пучерова – Никита Лысак (Словакия), Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция), Катарина Делькамп – Берк Акалин (Турция), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU
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Жоффре Бриссо
Лука Берулава
Ника Эгадзе
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Адам Сяо Хим Фа
Лара Наки Гутманн
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Марко Фаббри
Кимми Репонд
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