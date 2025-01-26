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Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине: там выступят: Дэвис и Смолкин, Губанова, Грассль, Сяо Хим Фа, Аймо, Хазе и Володин

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине.

Соревнования пройдут с 29 января по 2 февраля.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Расписание трансляций

29 января, среда

Пары, короткая программа

14:00

Женщины, короткая программа

18:00

30 января, четверг

Мужчины, короткая программа

14:00

Пары, произвольная программа

20:00

31 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

13:30

Женщины, произвольная программа

19:00

1 февраля, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

14:00

Мужчины, произвольная программа

19:00

2 февраля, воскресенье

Показательные выступления

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Участники

Мужчины: Кевин Аймо, Адам Сяо Хим Фа (оба – Франция), Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Николай Мемола (все – Италия), Вальтер Виртанен (Финляндия), Ника Эгадзе (Грузия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Александр Селевко, Михаил Селевко (оба – Эстония), Никита Старостин (Германия), Александр Власенко (Венгрия), Денис Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария), Адам Хагара (Словакия), Семен Данильянц (Армения), Андреас Нордебак (Швеция).

Женщины: Анастасия Губанова (Грузия), Лорин Шильд, Леа Серна (обе – Франция), Екатерина Куракова (Польша), Кимми Репонд (Швейцария), Нина Пинзарроне (Бельгия), Александра Фейгин (Болгария), Нина Петрыкина (Эстония), Кристина Исаев (Германия), Лара Наки Гутманн (Италия), Анна Пеццетта (Италия), Анастасия Конга (Латвия), Ливия Кайзер (Швейцария), Йозефин Тальегард (Швеция), Ольга Микутина (Австрия), Анастасия Гожва (Украина), Юлия Заутер (Румыния).

Пары: Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин, Анника Хокке – Роберт Кункель (все – Германия), Сара Конти – Никколо Мачии, Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (все – Италия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша).

Танцы на льду: Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо, Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (все – Франция), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия), Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр), Катержина Мразкова – Даниэль Мразек, Натали Ташлерова – Филип Ташлер (все – Чехия), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Юка Орихара – Юхо Пиринен, Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (все – Финляндия).

Полный список участников – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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