Вайцеховская о регламенте отбора в финал Гран-при: «Наиболее удручает, что в ФФКР который год не могут понять: любое решение должно сопровождаться объяснением – официальным и своевременным»

22 января Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала документ , согласно которому при отборе на финал Гран-при теперь учитывается выступление на декабрьском чемпионате страны, причем с коэффициентом 1,5.

«В истории с отбором в финал Гран-при России наиболее сильно удручает то, что в ФФКР который уж год не могут понять: любая ситуация, любое решение (не слишком красивое – в первую очередь) должно в обязательном порядке сопровождаться объяснением, причем официальным и, главное – своевременным.

Не буду утверждать, что все подобные объяснения будут гарантированно приняты на веру, но тогда у руководителей организации как минимум появится шанс сохранить лицо.

Возможно, кто-то считает, что история с внезапной заменой Андрея Мозалева, Матвея Ветлугина и Артура Даниеляна на Макара Игнатова, Даниила Самсонова и Ивана Попова вообще не стоит упоминания на фоне нынешнего благоденствия в мужском одиночном.

Но вне зависимости от формы спортсменов, их перспектив или отсутствия оных, от тренерских штабов и так далее, отговорки со стороны ФФКР выглядят традиционно нелепыми. Хотя бы потому, что на сайте федерации до 20 января висел документ, выдержка из которого приведена выше », – написала журналист Вайцеховская в своем телеграм-канале.

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