Володин о допуске россиян к Олимпиаде: «В нашей работе это ничего не поменяет. Мы готовы бороться, хотим соревноваться с сильнейшими, проверить свои силы»

Никита Володин заявил, что будет рад допуску российских фигуристов на Олимпиаду.

Володин и Минерва Фабьен Хазе выступают в парном катании за Германию. Сегодня они завоевали золото чемпионата Европы.

«Что я думаю про допуск российских спортсменов в качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаду ? Это не была сенсационная новость для нас, мы уже два года готовимся к этому.

Когда объявили, что квалификационный турнир пройдет в Пекине, мы поняли, к чему все идет. Наверное, в нашей работе это ничего не поменяет: мы знаем, что надо улучшать – и какие у нас задачи. Мы готовы бороться, хотим соревноваться с сильнейшими, хотим проверить свои силы.

Для становления пары нужно 3-4 года, чтобы начать хорошо друг друга чувствовать и понимать. Так что как раз к Играм в Милане я надеюсь, что мы станем такой парой. И сможем бороться за самые высшие места. Мы знаем, что мы можем делать наши элементы на высоком уровне – не хуже коллег. Надо просто больше работать.

Так что мы готовы. Не так важно, кого выберут для отбора на Олимпиаду. Думаю, что наивысшие шансы – у Саши Галлямова и Насти Мишиной, но мы будем рады посоперничать с любой парой. Было бы здорово очно сразиться с Димой Евгеньевым – знаю, что он комментировал чемпионат Европы, он большой молодец.

Смешно, кстати, что он в эфире вспомнил, как я в свое время обыграл его на Первенстве России – шесть сотых, а он до сих пор помнит! Фигурное катание – одна большая семья, мы друг друга на соревнованиях видим чаще, чем близких и родственников, это очень сближает. Так что я буду рад всем.

Я знаю, что мы все фанаты того, чем мы занимаемся. Я вообще сумасшедший фанат фигурного катания как спорта – смотрю все соревнования. Вот сейчас вернусь в отель – и пересмотрю сегодняшнюю произвольную программу, целиком, у всех. Мне интересно.

Российские соревнования тоже смотрю. И чемпионат России, и вот недавний чемпионат по прыжкам – очень интересный формат. Мне показалось, что у парников, правда, было не так зажигательно, как у одиночников. А вот командная часть – вообще не оторваться, такой адреналин!

Может, такой турнир появится и в календаре ISU. Но пока мы хотим сосредоточиться не на элементах ультра-си, а на оттачивании того технического контента, что у нас есть уже сейчас. Там еще много над чем можно работать», – сказал Володин в комментарии корреспонденту Спортс’‘ Майе Багрянцевой.