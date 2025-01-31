  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Володин о допуске россиян к Олимпиаде: «В нашей работе это ничего не поменяет. Мы готовы бороться, хотим соревноваться с сильнейшими, проверить свои силы»
6

Володин о допуске россиян к Олимпиаде: «В нашей работе это ничего не поменяет. Мы готовы бороться, хотим соревноваться с сильнейшими, проверить свои силы»

Никита Володин заявил, что будет рад допуску российских фигуристов на Олимпиаду.

Володин и Минерва Фабьен Хазе выступают в парном катании за Германию. Сегодня они завоевали золото чемпионата Европы.

«Что я думаю про допуск российских спортсменов в качестве нейтральных спортсменов на Олимпиаду? Это не была сенсационная новость для нас, мы уже два года готовимся к этому.

Когда объявили, что квалификационный турнир пройдет в Пекине, мы поняли, к чему все идет. Наверное, в нашей работе это ничего не поменяет: мы знаем, что надо улучшать – и какие у нас задачи. Мы готовы бороться, хотим соревноваться с сильнейшими, хотим проверить свои силы.

Для становления пары нужно 3-4 года, чтобы начать хорошо друг друга чувствовать и понимать. Так что как раз к Играм в Милане я надеюсь, что мы станем такой парой. И сможем бороться за самые высшие места. Мы знаем, что мы можем делать наши элементы на высоком уровне – не хуже коллег. Надо просто больше работать.

Так что мы готовы. Не так важно, кого выберут для отбора на Олимпиаду. Думаю, что наивысшие шансы – у Саши Галлямова и Насти Мишиной, но мы будем рады посоперничать с любой парой. Было бы здорово очно сразиться с Димой Евгеньевым – знаю, что он комментировал чемпионат Европы, он большой молодец.

Смешно, кстати, что он в эфире вспомнил, как я в свое время обыграл его на Первенстве России – шесть сотых, а он до сих пор помнит! Фигурное катание – одна большая семья, мы друг друга на соревнованиях видим чаще, чем близких и родственников, это очень сближает. Так что я буду рад всем. 

Я знаю, что мы все фанаты того, чем мы занимаемся. Я вообще сумасшедший фанат фигурного катания как спорта – смотрю все соревнования. Вот сейчас вернусь в отель – и пересмотрю сегодняшнюю произвольную программу, целиком, у всех. Мне интересно.

Российские соревнования тоже смотрю. И чемпионат России, и вот недавний чемпионат по прыжкам – очень интересный формат. Мне показалось, что у парников, правда, было не так зажигательно, как у одиночников. А вот командная часть – вообще не оторваться, такой адреналин! 

Может, такой турнир появится и в календаре ISU. Но пока мы хотим сосредоточиться не на элементах ультра-си, а на оттачивании того технического контента, что у нас есть уже сейчас. Там еще много над чем можно работать», – сказал Володин в комментарии корреспонденту Спортс’‘ Майе Багрянцевой.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Никита Володин
Минерва Фабьен Хазе
пары
logoсборная Германии
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Минерва Фабьен Хазе: «Никогда не устану повторять: Володин – моя скала. С ним мне спокойно и надежно, он невероятный»
930 января, 21:50
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин победили в парах, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
30230 января, 19:55
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и, Метелкина и Берулава – 9-е
47829 января, 16:58
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Губанова, Петрыкина, Сяо Хим Фа, Бричги, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами
12вчера, 22:33
Чемпионат Санкт-Петербурга. Гущина, Кшецкая, Фурсова, Нестерова, Овчинникова, Киселева выйдут на лед с произвольными программами
30вчера, 22:05
Чемпионат Санкт-Петербурга. Угожаев, Гуменник, Ветлугин, Даниелян, Строганов, Зонов представят произвольные программы
1вчера, 22:03
Адам Сяо Хим Фа: «Остается признать – пока я не в состоянии выступать на 100%. Рад медали, но мне нужно очень много работать, чтобы вернуться в нужную форму»
1вчера, 21:44
Итальянский фигурист Мемола смотрел прокаты Трусовой и Костылевой перед тем, как взять серебро на Евро: «Спасибо девочкам за вдохновение»
17вчера, 21:35
Бричги о победе на чемпионате Европы: «Я до сих пор в шоке, немного не понимаю, как я оказался с золотом. Точно не ждал этого»
7вчера, 21:34
Николай Мемола: «Сегодня я испытал столько радости на льду. Это был лучший прокат в моей жизни»
16вчера, 20:58
Бричги – первый с 1947 года чемпион Европы среди мужчин-одиночников из Швейцарии
26вчера, 20:24
⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Бричги победил, Мемола – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й
1046вчера, 19:55
Аймо о срыве произвольной на чемпионате Европы: «Я в порядке, это всего лишь спорт. Год назад я боролся за свою жизнь, сейчас все не так»
31вчера, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Кадырова и Миронов, Блинникова и Карпов, Андреева и Акимов покажут произвольные программы
вчера, 22:10
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко, Абдуллина и Крылов, Ермакова и Петров покажут произвольные танцы
вчера, 22:08
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
3вчера, 17:25
«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы
1вчера, 16:20
Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»
1вчера, 15:33
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга о Шишковой и Наумове: «Глубоко скорбим в связи с трагической гибелью наших земляков, выдающихся фигуристов»
3вчера, 15:13
Татьяна Тарасова: «Волянская – одна из моих любимых учениц, я ее просто обожала. Звоню ее дочери который день, не могу дозвониться»
2вчера, 13:53
Миронова и Устенко о чемпионате Петербурга: «Это подводящий старт к финалу Гран-при. В финале будем готовы на 100%»
вчера, 13:10
Арина Кшецкая: «Оцениваю свою форму на 50-60 процентов. Поменяла коньки, поэтому сейчас тяжелее, и старая травма всплывает»
вчера, 12:08
Мишина об авиакатастрофе в США: «Нахожусь в шоковом состоянии, не могу даже тренировку проводить. Дай бог, чтобы еще больше фамилий не подтвердилось»
30 января, 14:30
Рекомендуем