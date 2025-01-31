Минерва Фабьен Хазе: «Никогда не устану повторять: Володин – моя скала. С ним мне спокойно и надежно, он невероятный»

Хазе и Володин поделились эмоциями после победы на чемпионате Европы.

Немецкие фигуристы завоевали титул чемпионов Европы впервые в карьере. Их слова передает корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.

Минерва Фабьен Хазе: Сейчас только одно желание – отоспаться. Я так рада, что сегодняшний день закончился. Я нервничала, как обычно – у меня по-другому не бывает, похоже. Но слава богу, у меня есть Никита. Никогда не устану повторять: Никита – моя скала, с ним мне спокойно и надежно, он невероятный.

Никита Володин: Телефон разрывается от поздравлений, но я пока даже не успел ни с кем поговорить из родных. Награждение, интервью, все немного в тумане. Ночью вернусь в отель и начну отвечать на сообщения.

За неделю до чемпионата Европы я удалил все соцсети, получился такой цифровой детокс. Я только в мессенджерах общался с близкими, и то немного – старался сфокусироваться на соревнованиях.

Меня смущало обилие постов о том, что мы обязательно должны победить, мы фавориты и золотая медаль у нас в кармане. Я же знаю, что это не так – когда такое читаешь, то это мешает настрою. А надо все отбросить и сфокусироваться на работе. Сейчас скачаю все приложения обратно – надо же выложить фотку золотой медали, ха-ха.

Хочу успеть до показательных быстро съездить домой в Петербург – покажу бабушке медаль, а то ведь не поверит, ха-ха. Немного авантюрно, но зато смогу повидать близких.

Бабушка – мой главный фанат, все про меня читает и смотрит. Они с моей невестой прямо пресс-служба – все отслеживают. Иногда пересказывают негативные комментарии, но я считаю, что это абсолютно нормально: всем нравятся разные фигуристы. Я всегда в таких случаях говорю: хорошо, что о нас пишут, я всегда рад.

Как мой немецкий? Очень активно учу, надеюсь сдать экзамены в мае. Занимаюсь много, ко мне даже сюда на чемпионат Европы приехала моя учительница по языку. Гимн уже выучил, понимаю, что это важно.

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