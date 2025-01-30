Агент Ари Закарян о крушении самолета в США: «Известно, что там были свои. Там были хорошие знакомые»
Ари Закарян подтвердил, что на борту упавшего самолета были представители фигурного катания.
Самолет вылетел из Уичито, где завершился чемпионат США, и потерпел крушение после столкновения с вертолетом неподалеку от Вашингтона.
«Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», – сказал агент.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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