Агент Ари Закарян о крушении самолета в США: «Известно, что там были свои. Там были хорошие знакомые»

Ари Закарян подтвердил, что на борту упавшего самолета были представители фигурного катания.

Самолет вылетел из Уичито, где завершился чемпионат США, и потерпел крушение после столкновения с вертолетом неподалеку от Вашингтона.

«Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», – сказал агент.