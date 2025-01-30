Илья Малинин о крушении самолета в США: «Надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, все хорошо»

Илья Малинин отреагировал на новость о крушении самолета в США.

Самолет вылетел из Уичито, где завершился чемпионат США. По словам агента Ари Закаряна, там находились представители фигурного катания.

«Я надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, все хорошо. Да хранит вас Бог», – написал Малинин, участвовавший в чемпионате.