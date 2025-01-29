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  • Елизавета Туктамышева: «Думаю, что Сяо Хим Фа выиграет ЧЕ, даже если что-то сорвет. Пока не вижу того, кто сможет его обыграть в Европе»
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Елизавета Туктамышева: «Думаю, что Сяо Хим Фа выиграет ЧЕ, даже если что-то сорвет. Пока не вижу того, кто сможет его обыграть в Европе»

Туктамышева считает, что у Сяо Хим Фа нет конкурентов на чемпионате Европы.

«Бесспорный лидер у мужчин – Адам Сяо Хим Фа. Судя по последним результатам, он вне конкуренции, если сможет избежать какого-то эмоционального сбоя. У него бывают срывы, но не так часто, как у Кевина Аймо.

Поэтому я думаю, что Адам выиграет, даже если что-то и сорвет. Пока не вижу того, кто сможет его обыграть в Европе. Конечно, его можно обыграть, но только при условии, что он завалит несколько четверных. А, например, Кевин выдаст идеальный прокат в лучшей форме. Тогда даже с двумя четверными и двумя тройными акселями у него есть шанс.

Кевин попал в этом сезоне на финал Гран-при, у него хорошие результаты. А вот Адам пропускал финал. И даже несмотря на не лучшее выступление Аймо там, это все равно будет учитываться. Так что борьба развернется между двумя французами.

За третье место будет бороться Даниэль Грассль. Судьи хорошо оценивают его в этом сезоне, наверное, и итальянская федерация делает на него ставку. Если он откатает чисто, без недокрутов, то будет претендовать на высокие места. Он тоже попал в финал Гран-при, а это всегда хорошая заявка.

Конкуренцию ему может составить Ника Эгадзе. Хочется, чтобы он проявил себя. Он талантливый парень, все время где-то рядом с призами, но пока не может добраться до большой медали.

Я не сбрасываю со счетов и других итальянцев.

Есть Николай Мемола – высокий, статный, классно катается. Хотя, возможно, ему пока сложно бороться за призы на Европе. Но есть еще и Маттео Риццо – один из моих любимых катальщиков. В этом сезоне он восстанавливается после травмы, и это видно. Но если ему удастся чисто откатать, то с его опытом он может вытеснить Грассля из тройки», – написала Туктамышева.

«Вряд ли иностранные фигуристы думают: как жаль, что нет русских». Встречаем Евро с Лизой Туктамышевой

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
мужское катание
logoКевин Аймо
Николай Мемола
сборная Грузии
logoсборная Франции
Маттео Риццо
Ника Эгадзе
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
logoЕлизавета Туктамышева
logoсборная Италии по фигурному катанию
Даниэль Грассль
Адам Сяо Хим Фа
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