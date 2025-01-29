Елизавета Туктамышева: «Думаю, что Сяо Хим Фа выиграет ЧЕ, даже если что-то сорвет. Пока не вижу того, кто сможет его обыграть в Европе»

Туктамышева считает, что у Сяо Хим Фа нет конкурентов на чемпионате Европы.

«Бесспорный лидер у мужчин – Адам Сяо Хим Фа . Судя по последним результатам, он вне конкуренции, если сможет избежать какого-то эмоционального сбоя. У него бывают срывы, но не так часто, как у Кевина Аймо .

Поэтому я думаю, что Адам выиграет, даже если что-то и сорвет. Пока не вижу того, кто сможет его обыграть в Европе. Конечно, его можно обыграть, но только при условии, что он завалит несколько четверных. А, например, Кевин выдаст идеальный прокат в лучшей форме. Тогда даже с двумя четверными и двумя тройными акселями у него есть шанс.

Кевин попал в этом сезоне на финал Гран-при, у него хорошие результаты. А вот Адам пропускал финал. И даже несмотря на не лучшее выступление Аймо там, это все равно будет учитываться. Так что борьба развернется между двумя французами.

За третье место будет бороться Даниэль Грассль . Судьи хорошо оценивают его в этом сезоне, наверное, и итальянская федерация делает на него ставку. Если он откатает чисто, без недокрутов, то будет претендовать на высокие места. Он тоже попал в финал Гран-при, а это всегда хорошая заявка.

Конкуренцию ему может составить Ника Эгадзе . Хочется, чтобы он проявил себя. Он талантливый парень, все время где-то рядом с призами, но пока не может добраться до большой медали.

Я не сбрасываю со счетов и других итальянцев.

Есть Николай Мемола – высокий, статный, классно катается. Хотя, возможно, ему пока сложно бороться за призы на Европе. Но есть еще и Маттео Риццо – один из моих любимых катальщиков. В этом сезоне он восстанавливается после травмы, и это видно. Но если ему удастся чисто откатать, то с его опытом он может вытеснить Грассля из тройки», – написала Туктамышева.

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