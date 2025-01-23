Дмитрий Васильев: «WADA должно отменить дисквалификацию Валиевой. То, что нашли у нее в пробе, это же просто смешной повод для отстранения»

Дмитрий Васильев считает, что WADA должно отменить дисквалификацию Валиевой.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее отстранение завершится в декабре 2025 года.

«Нужно оставить в покое Камилу Валиеву, а WADA должно отменить ее дисквалификацию. То, что нашли у нее в пробе, это же просто смешной повод для отстранения.

Триметазидин вообще не влияет ни на что, и доза была минимальная. Аргументы о том, что это было лекарство ее дедушки, WADA и CAS почему-то не приняли во внимание. Пострадала не только невиновная Камила, но и наша команда, лишившаяся золотых медалей Олимпиады.

WADA должен быть не избирательным карательным органом, а справедливым органом, который прежде всего нацелен на борьбу с реальными допингистами, а не на борьбу с неугодными государствами и национальностями», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.