Татьяна Тарасова: «Фигурное катание, лыжи и хоккей – наши три кита на зимней Олимпиаде. Надеюсь, в этих видах выступим в Милане»

Татьяна Тарасова назвала главные зимние виды спорта для России.

«Фигурное катание, лыжи и хоккей — наши три кита на зимних Олимпийских играх. Здесь мы одни из лучших во всем мире.

Надеюсь, во всех этих видах спорта сборная России будет представлена на предстоящей Олимпиаде (2026 года в Милане)», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.