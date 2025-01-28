Татьяна Тарасова: «Фигурное катание, лыжи и хоккей – наши три кита на зимней Олимпиаде. Надеюсь, в этих видах выступим в Милане»
Татьяна Тарасова назвала главные зимние виды спорта для России.
«Фигурное катание, лыжи и хоккей — наши три кита на зимних Олимпийских играх. Здесь мы одни из лучших во всем мире.
Надеюсь, во всех этих видах спорта сборная России будет представлена на предстоящей Олимпиаде (2026 года в Милане)», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РБ Спорт
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