Юрий Бородавко: «В вопросе допуска наших лыжников на Олимпиаду все зависит от МОК. FIS не играет никакой роли»

Юрий Бородавко заявил, что FIS не играет роли в вопросе допуска на Олимпиаду.

С марта 2022 года россияне не допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS ).

«В вопросе допуска наших лыжников на Олимпиаду‑2026 все зависит от Международного олимпийского комитета (МОК ), какие условия он выставит, потому что санкции и ограничения до сих пор действуют. Пока непонятно, какие будут их дальнейшие требования, какие будут условия.

Наши пункты и положение сборной, которое было, сохранены, просто заморожены. Поэтому, скорее всего, наш допуск будет рассматриваться в полном составе, как было раньше: 10 мужчин, 10 женщин. Но повторюсь, все зависит от МОК, какую квоту они сделают для наших спортсменов.

Нам остается только ждать и надеяться. FIS в данном вопросе допуска не играет никакой роли, все будет зависеть от МОК», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .

Зимние Олимпийские 2026 года пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.