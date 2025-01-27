Сара Эверхардт: «Медведева была первой фигуристкой, которая меня настолько поразила – и я до сих пор ее поклонница. В презентации ей не было равных»
Эверхардт 18 лет, на чемпионате США 2025 года она завоевала бронзу. В произвольной программе фигуристка выступает под музыку Игоря Стравинского из балета «Жар-птица».
– Меня очень вдохновила программа Грейси Голд под эту музыку. Я несколько раз пересматривала ее «Жар-птицу», но больше всего люблю прокат с чемпионата США-2016. Мне повезло даже немного поработать с ней над постановкой – Грейси подсказала мне, как лучше изобразить жар-птицу, на что сделать акцент и как вжиться в роль, это было очень круто.
Я ведь была в том году на чемпионате мира (он, кстати, тоже был в Бостоне) – как зритель, конечно. Мне было 9 лет, и я только начала серьезно заниматься фигурным катанием. Ужасно жалко, что я мало что помню с того турнира – было бы здорово, если бы я запомнила ее «Жар-птицу» вживую.
– А выступление Евгении Медведевой в Бостоне помнишь?
– Да, конечно! Вот ее я отлично запомнила, потому что уже тогда была ее большой фанаткой. На том чемпионате мира я болела именно за нее – да и на Олимпиаде через два года тоже. Мне она нравилась больше Алины Загитовой.
Во-первых, я начала болеть за Медведеву раньше, и когда на соревнованиях появилась Алина – уже была фанаткой Жени со стажем. И когда Алина стала показывать впечатляющие результаты, мое сердце уже было отдано Медведевой.
Она была первой фигуристкой, которая меня настолько поразила – и я до сих пор ее поклонница. Мне нравится, как тонко она чувствовала музыку, в презентации программ и интерпретации образов ей не было равных.
– «Жар-птицу» ведь катала еще и Анна Щербакова.
– Да, я помню ее в этой программе. Но признаюсь, что постановка Грейси Голд повлияла на меня гораздо сильнее.
– А из нового поколения российских фигуристок ты кого-то знаешь? Следишь за российскими соревнованиями?
– Иногда получается что-то посмотреть урывками, но чаще я просто натыкаюсь на короткие ролики в соцсетях – с Маргаритой Базылюк или Аделией Петросян. Их технический контент, конечно, поражает, – сказала Эверхардт.
Также Эверхардт рассказала, за кого из россиянок болела на Олимпиаде-2022.
«За Сашу Трусову. Ее четверные прыжки – что-то уникальное, в голове не укладывается, как это возможно. Я не могла оторваться от экрана», – сказала Эверхардт.
Новая звезда американской фигурки: говорит по-русски, любит борщ и вареники, фанатка Медведевой
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