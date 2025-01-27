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Сара Эверхардт: «Медведева была первой фигуристкой, которая меня настолько поразила – и я до сих пор ее поклонница. В презентации ей не было равных»

Американка Сара Эверхардт рассказала, кто ей нравится из российских фигуристок.

Эверхардт 18 лет, на чемпионате США 2025 года она завоевала бронзу. В произвольной программе фигуристка выступает под музыку Игоря Стравинского из балета «Жар-птица». 

– Меня очень вдохновила программа Грейси Голд под эту музыку. Я несколько раз пересматривала ее «Жар-птицу», но больше всего люблю прокат с чемпионата США-2016. Мне повезло даже немного поработать с ней над постановкой – Грейси подсказала мне, как лучше изобразить жар-птицу, на что сделать акцент и как вжиться в роль, это было очень круто.

Я ведь была в том году на чемпионате мира (он, кстати, тоже был в Бостоне) – как зритель, конечно. Мне было 9 лет, и я только начала серьезно заниматься фигурным катанием. Ужасно жалко, что я мало что помню с того турнира – было бы здорово, если бы я запомнила ее «Жар-птицу» вживую.  

– А выступление Евгении Медведевой в Бостоне помнишь?

– Да, конечно! Вот ее я отлично запомнила, потому что уже тогда была ее большой фанаткой. На том чемпионате мира я болела именно за нее – да и на Олимпиаде через два года тоже. Мне она нравилась больше Алины Загитовой.

Во-первых, я начала болеть за Медведеву раньше, и когда на соревнованиях появилась Алина – уже была фанаткой Жени со стажем. И когда Алина стала показывать впечатляющие результаты, мое сердце уже было отдано Медведевой.

Она была первой фигуристкой, которая меня настолько поразила – и я до сих пор ее поклонница. Мне нравится, как тонко она чувствовала музыку, в презентации программ и интерпретации образов ей не было равных.  

– «Жар-птицу» ведь катала еще и Анна Щербакова.

– Да, я помню ее в этой программе. Но признаюсь, что постановка Грейси Голд повлияла на меня гораздо сильнее.

– А из нового поколения российских фигуристок ты кого-то знаешь? Следишь за российскими соревнованиями?

– Иногда получается что-то посмотреть урывками, но чаще я просто натыкаюсь на короткие ролики в соцсетях – с Маргаритой Базылюк или Аделией Петросян. Их технический контент, конечно, поражает, – сказала Эверхардт. 

Также Эверхардт рассказала, за кого из россиянок болела на Олимпиаде-2022. 

«За Сашу Трусову. Ее четверные прыжки – что-то уникальное, в голове не укладывается, как это возможно. Я не могла оторваться от экрана», – сказала Эверхардт.

Новая звезда американской фигурки: говорит по-русски, любит борщ и вареники, фанатка Медведевой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Сара Эверхардт
logoГрейси Голд
женское катание
logoАлина Загитова
Маргарита Базылюк
logoсборная США
logoЕвгения Медведева
logoсборная России
logoАнна Щербакова
logoАделия Петросян
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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