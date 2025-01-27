Аделия Петросян: «Я чувствую страх, что так и останусь только с российскими титулами. А значит, в международной истории спорта я буду никем»
Аделия Петросян призналась, что боится остаться только с российскими титулами.
Российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях с марта 2022 года.
В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в олимпийском квалификационном турнире.
«Все мои мысли сейчас о международных соревнованиях, потому что появилась надежда. Вместе с этим я чувствую страх, что так и останусь только с российскими титулами.
Вдруг форма уйдет, или у меня просто не будет возможности выступить на международном уровне. А значит, в международной истории спорта я буду никем. Как будто меня и не было никогда», – сказала двукратная чемпионка России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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