Аделия Петросян: «Я чувствую страх, что так и останусь только с российскими титулами. А значит, в международной истории спорта я буду никем»

Аделия Петросян призналась, что боится остаться только с российскими титулами.

Российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях с марта 2022 года.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в олимпийском квалификационном турнире.

«Все мои мысли сейчас о международных соревнованиях, потому что появилась надежда. Вместе с этим я чувствую страх, что так и останусь только с российскими титулами.



Вдруг форма уйдет, или у меня просто не будет возможности выступить на международном уровне. А значит, в международной истории спорта я буду никем. Как будто меня и не было никогда», – сказала двукратная чемпионка России.